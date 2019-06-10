Годовой план закладки виноградников в Севастополе выполнен уже на 60%

10 июня 2019     20
Годовой план закладки виноградников в Севастополе выполнен уже на 60%

Весной предприятия виноградарско-винодельческой отрасли города заложили 296,3 гектара виноградников. Это на 130 гектаров больше, чем было за весь прошлый год.

Больше всех площадей новых виноградников – 76,6 гектара – разбили этой весной работники агрофирмы «Золотая балка». На втором месте с показателем 69,2 гектара  – ООО «СВЗ-Агро».

Такой рост в правительстве Севастополя объясняют увеличением объемов субсидирования закладки и ухода за многолетними насаждениями и появлением приоритетного проекта «Терруар «Севастополь».

«К участию в приоритетном проекте «Терруар «Севастополь» уже заявились 22 винодельческих предприятия – это и крупные производители, и ряд субъектов малого и среднего предпринимательства, которые занимаются выпуском авторских вин. Для потенциальных участников проекта сформировано 7 инвестиционных площадок. Всем вместе им предстоит решить серьезную задачу расширения площадей виноградников до 10 тысяч гектаров, –  напомнил директор департамента сельского хозяйства Дмитрий Чумаков. – Сумма субсидирования закладки новых садов и виноградников в 2019 году составит 320 млн рублей. За счет этих средств мы компенсируем аграриям до 80% расходов на закладку и уход за молодыми виноградниками».

Источник: Вести Севастополя

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