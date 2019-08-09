Годовой план по капремонту домов в Севастополе выполнен на 70%

Годовой план по капитальному ремонту домов в Севастополе выполнен на 70%. Об этом отчитались в Фонде содействия капремонту. Там рассказали, сколько жилых зданий обновят в регионе до конца года, и что делать, если стены трещат по швам, а срок ремонта в документах отодвинут на десятилетия.

Жители дома в селе Андреевка, где материковый подрядчик недавно закончил ремонт кровли, устроили праздник крыши. Главные герои здесь не персонажи Астрид Линдгрен, а те, кто утеплял чердак, заменял карнизные доски и ставил водостоки. Не меньше жители дома благодарят друг друга – за то, что сообща отстояли перенос сроков капитального ремонта на целых 13 лет.

«Крыши протекали до второго этажа. Нам сказали, что где-то в 2032 году стоим в очереди для капитального ремонта, для устранения всех неполадок. Мы обратились в прокуратуру, потому что слишком долго надо было ждать», – говорит Валентина Журкина, старшая по дому № 13 улицы Морская в селе Андреевка.

Но есть и более простой путь решения проблемы, говорят в региональном Фонде содействия капитальному ремонту. Его график разработан в департаменте городского хозяйства, а перенос обсуждается в каждом случае индивидуально специальной комиссией.

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«Комиссия по переносу сроков капитального ремонта заседает раз в квартал, раз в три месяца. Последний раз обращались жильцы 52 домов, и по 14 домам комиссия вынесла решение о переносе в рамках того финансирования, которое есть у фонда», – сказал Лев Осипов, заместитель директора Фонда содействия капитальному ремонту Севастополя.

А чтобы ремонтные возможности росли, региональный оператор призывает севастопольцев погасить долги по взносам на капремонт. Тариф составляет 6 рублей 47 копеек за квадратный метр. В этом году в городе, по плану, обновят на восемь многоквартирных домов больше, чем в прошлом.

Андрей Поперечнюк, Анна Шустер, Михаил Шурмель

Источник: Вести.Севастополь