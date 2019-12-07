Годовщина блэкаута: севастопольцы вспоминают, как жили в эти черные дни?

Важные для истории Севастополя даты. Четыре года назад большая часть города надолго погрузилась во тьму. Полностью к приему долгожданных киловатт с материка Крымский полуостров был готов ко 2 декабря 2015-го.

В воскресенье горожане вспомнят еще одно значимое событие блэкаута – 8-го числа в Министерстве энергетики России заявили о восстановлении электроснабжения потребителей полуострова. Что происходило в Севастополе в те дни, и чем сейчас живут герои тех событий?

185 дней режима ЧС. Четыре года назад Севастополь и Крым оказались в энергоблокаде. Город жил с лимитом потребления электричества в несколько раз меньше необходимого.

Вспомним, как ждали самый первый Крымский энергомост, как находили выход в сложной ситуации и что действительно стало источником света в отсутствии электричества?

Специальный репортаж Вероники Андреевой смотрите в нашей итоговой программе “События недели” в воскресенье в 8:40 утра.

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Источник: Вести.Севастополь