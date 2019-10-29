Годовщине начала Второй обороны Севастополя посвятят Мемориальный час

30 октября у Мемориала в честь героической Обороны Севастополя 1941-1942 годов пройдет Мемориальный час. Его посвятят 78-ой годовщине начала Второй обороны Севастополя. В акции примут участие школьники и ветераны.

Героическая 250-дневная оборона Севастополя стала символом мужества и героизма советских воинов.

Первым штурмом Севастополя принято считать попытку немецких войск захватить город с 30 октября по 21 ноября 1941 года. Бои сначала велись на дальних подступах к городу, а 9—10 ноября вермахту удалось полностью окружить город с суши. Штурм был ненадолго прекращен 21 ноября – после того, как немецкие корабли были обстреляны с береговых батарей, двух крейсеров и линкора «Парижская коммуна».

1 мая 1945 года Севастополю было присвоено звание «Город-Герой». В память о героической обороне главной базы Черноморского флота была учреждена медаль «За оборону Севастополя». А 8 мая 1965-го город был награждён орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда».

Вести ФМ – Севастополь

Фото с сайта tourprom.ru

Источник: Вести.Севастополь