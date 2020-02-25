Годовщину воссоединения Крыма с Россией «Ночные волки» отметят мотопробегом

25 февраля 2020     8
Годовщину воссоединения Крыма с Россией «Ночные волки» отметят мотопробегом

18 марта по маршруту “Симферополь-Севастополь-гора Гасфорта” пройдет праздничный автомотопробег байкеров клуба “Ночные волки”. Таким образом они отметят шестую годовщину воссоединения Крыма с Россией.

Это традиционная акция, в которой принимают участие бывшие ополченцы и все желающие.

На горе Гасфорта в этот день пройдет праздничный концерт и “воздушный вальс” парапланов, сообщает РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе 18 марта – дата годовщины Русской весны объявлена выходным днем. 

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото из Твиттера

Источник: Вести.Севастополь

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