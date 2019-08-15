Голосовать на выборах в Заксобрание севастопольцы смогут с паспортом СССР

15 августа 2019     18
Голосовать на выборах в Заксобрание севастопольцы смогут с паспортом СССР

В Севастополе на выборах в Законодательное собрание можно будет проголосовать по паспорту гражданина СССР.  Такая норма существует в действующем избирательном законодательстве. Об этом сообщил председатель севастопольского избиркома Сергей Даниленко.

Ещё один дискуссионный момент – голосование лиц, которые имеют российское гражданство, но не зарегистрированы на территории Севастополя. Для них выделен отдельный участок. 

«Федеральное законодательство предусматривает обязательное право предоставления таким гражданам, которые нигде не зарегистрированы на территории РФ. Но у нас в Севастополе эта ситуация связана прежде всего с несколькими сотнями людей, которые получили российские паспорта, не были зарегистрированы, потому что проживали на территории украинских воинских частей. И регистрации у них нет», – сказал Сергей Даниленко.

Уточнили сегодня на заседании избиркома и размещение камер видеонаблюдения. Их установят на 83 участках. На президентских выборах 2018 года камер было больше, но и в том случае покрытие было не стопроцентное. Сейчас количество видеокамер обусловлено техническими возможностями.

Трансляция будет идти в зале заседаний избирательной комиссии. Одновременно можно увидеть что происходит на 16 участках.

Источник: Вести.Севастополь

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