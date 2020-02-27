Гольф-турнир впервые провели для дошколят Севастополя

27 февраля 2020     19
Гольф-турнир впервые провели для дошколят Севастополя

Искусственные преграды, трава и порывистый ветер. С такими препятствиями столкнулись участники первого дошкольного турнира по гольфу “Крымская весна – Севастополь”. Он прошел в образовательном центре “Бухта Казачья”.

Для победы детям необходимо было загнать мячи с наименьшим количеством ударов. Занятия по гольфу начались всего месяц назад. Они проходят на территории первого на полуострове трёхлуночного гольф-поля для детей.

«Для детей это в принципе большой гольф уже. То есть, есть стартовая площадка, есть бункера – это песчаные ловушки, есть короткая трава, есть полураф, есть грин. Кстати, с профессиональной скоростью качения, которую мы делаем специально. Есть флажки, – рассказывает Станислав Щукин, президент РОО “Федерация гольфа города Севастополя”. – То есть, дети уже понимают цели и задачи этого спорта, что на каждой лунке нужно сделать как можно меньше ударов».

«Мы вот занимались всегда и ни на что не отвлекались. А самое главное, что нужно не отвлекаться никуда, а только смотреть на лунку и на мячик, чтобы в мячик попасть», – говорит воспитанница образовательного центра “Бухта Казачья” Мария Лонговая.

Победителей в турнире не было, его главная цель – популяризация гольфа. Поэтому грамоты и мягкие мячи в подарок получили все участники соревнований.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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