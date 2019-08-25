Гонку X-Fest "Путь героев" выиграли севастопольские спасатели

В интерактивной игре в рамках фестиваля экстремального спорта X-Fest приняли участие 9 команд по 3 человека. Об итогах рассказали в пресс-службе Центра гражданской защиты Севастополя.

Севастопольские спасатели победили по итогам двух соревновательных дней. В гонке им пришлось пройти полосу препятствий – преодолеть болото, разбросанные покрышки и несколько горок.

В пресс-службе подчеркнули, что имён победителей назвать не могут, но рассказывают, что все они – члены поисково-спасательного подразделения ЦГЗ.

В качестве приза им достались подарочные сертификаты

Службы информации “Вести-Севастополь”

фото пресс-службы ЦГЗ по г. Севастополю

Источник: Вести.Севастополь