Горан Брегович даст единственный концерт в Крыму

В Крым известный югославский композитор привезёт программу своих лучших песен, многие из которых получили мировую известность благодаря фильмам Эмира Кустурицы. Брегович написал саундтреки к картинам «Андеграунд», «Время цыган», «Черная кошка, белый кот», «Аризонская мечта».

Руководитель компании Inconcert Игорь Нескубин сообщил агентству Крыминформ, что организовать концерт Горана Бреговича на полуострове пытаются давно, но у музыканта очень плотный график.

«И оказалось, что у него свободна дата 3 ноября, как раз накануне Дня народного единства. Было очень символично и правильно провести концерт Бреговича именно в этот день, ведь Горан является одним из самых популярных мировых фольклорных исполнителей, в его творчестве множество национальных музыкальных корней», – говорит Игорь Нескубин.

И теперь уже организаторы могут официально объявить, что 3 ноября в Симферополе пройдет концерт одного из самых известных в Европе композиторов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь