Горан Брегович передал привет Крыму из Сербии

3 ноября 2019 года музыканты Свадебного и похоронного оркестра с Балканского полуострова впервые посетили Крымский.
Выступление прошло в Государственном академическом музыкальном театр в городе Симферополе, сообщает наш корреспондент. Концерт был приурочен к празднованию Дня народного единства. Кроме лидера коллектива, Горана Бреговича, на сцене выступили: Мукарем Реджепи – ударные и вокал, Бокан Станкович – труба, Драгич Величкович – труба, Стоян Димов – саксофон и кларнет, Милош Михайлович – баритон, Александар Райкович – баритон и болгарские певицы Даниела Радкова-Александрова и Людмила Радкова-Трайкова. В самом начале Брегович передал привет Крыму из Сербии.
Концерт продолжался около 1,5 часов. Зажигательные балканские ритмы не оставили крымчан равнодушными. После завершения основной, часовой, части, музыкантов вызвали на бис. Зрителей к этому моменту уже встали, и не садились до конца концерта, танцуя и подпевая оркестру.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь
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