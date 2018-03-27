Гора Гасфорта может стать региональным памятником природы

Гора Спилия, Уппинская котловина, плато Меккензи также должны получить статус особо охраняемой природной территории, считает председатель комитета по градостроительству и земельным вопросам заксобрания Севастополя Вячеслав Горелов. Законопроект разработан, дело за документами из Севприроднадзора.

Вопрос о создании в Севастополе национального парка федерального значения «Южнобережный» и памятника природы регионального значения «Гора Гасфорта» были рассмотрены на заседании Общественного совета АНО «Общественный форум „Экология”» под председательством депутата Госдумы РФ Николая Валуева.

Заседание состоялось в Москве 23 марта. С докладом на нём выступил председатель комитета по градостроительству и земельным вопросам заксобрания Севастополя Вячеслав Горелов, поблагодаривший присутствующих за поддержку Севастополя в вопросе о создании особо охраняемой природной территории в урочище Ласпи.

«После моего выступления на заседании Общественного совета в октябре 2017 года ситуация с созданием ООПТ „Ласпи” кардинально изменилась. Стало ясно, что вопрос вышел на федеральный уровень. 8 февраля 2018 года территория официально получила долгожданный природоохранный статус. Это стало знаковым событием для Севастополя: в урочище Ласпи располагается самый крупный из четырёх сохранившихся в Крыму анклавов можжевеловых лесов естественного происхождения. Теперь можно сказать, что эта территория спасена от уничтожения», — сказал депутат.

Он напомнил, что вблизи урочища Ласпи находятся ещё три особо охраняемые природные территории: памятник природы регионального значения «Скалы Ласпи», прибрежный аквальный комплекс «Мыс Сарыч», а также Государственный природный ландшафтный заказник регионального значения «Мыс Айя». Поэтому было бы логично и целесообразно провести комплексное экологическое обследование смежных с ООПТ «Ласпи» территорий и рассмотреть возможность создания в Севастополе национального парка федерального значения «Южнобережный».

«Площадь ООПТ „Ласпи” составляет 1232 гектаров, площадь ООПТ „Скалы Ласпи” вместе с охранной зоной — около 73 гектаров, площадь ООПТ „Мыс Айя” — 1340 гектаров и дополнительно к этому — 208 гектаров площади акватории. ООПТ „Мыс Сарыч” включает прибрежную полосу площадью около 3,5 гектаров и протяженностью около двух километров, а также акваторию площадью около 58 гектаров. Несмотря на то что площадь прибрежной территории на мысе Сарыч относительно невелика, именно здесь произрастает можжевельник высокий, возраст которого около 3000 лет. Это дерево носит имя „Патриарх Тавриды”. Если все вышеназванные территории „сшить” воедино и объединить в национальный парк федерального значения, его площадь составит более 2700 гектаров, а площадь акватории не менее 270 гектаров. Такому парку можно было бы присвоить имя „Южнобережный”, потому что в его состав войдёт мыс Сарыч, который является самой южной точкой Крыма», — предложил Вячеслав Горелов.

Что касается территории у горы Гасфорта, то на международном семинаре, который в ноябре 1997 года проходил в Гурзуфе, она была признана территорией, имеющей особое значение для сохранения биологического разнообразия Крыма. По классификации семинара гора Гасфорта отнесена к числу «объектов очень высокой приоритетности»: её значение учёные сравнивают со значением Центрального Сиваша, Лебяжьих островов, Казантипского побережья, Чаудинской степи и мыса Меганом. Вячеслав Горелов считает, что необходимо провести комплексное экологическое обследование этой территории и по его итогам принять решение о создании ООПТ «Гора Гасфорта». Оба предложения севастопольского депутата были членами Общественного совета единодушно поддержаны.

Статуса ООТП, уверен Горелов, заслуживают и другие ценные природные территории: гора Спилия вблизи Балаклавы, Уппинская котловина, плато Меккензи. Конечно, это требует времени. Пока же заксобранию необходимо принять закон о резервировании земель. И депутаты, по словам Вячеслава Горелова, могли бы сделать это уже давно — сам закон разработан. Но получить в Севприроднадзоре документы, которые должны сопутствовать законопроекту, им не удаётся.

«Я знаю, что исходные документы в Севприроднадзоре есть. И мы их запрашивали ещё в 2017 году. Но они передачу этих документов затягивают», — сообщил Вячеслав Горелов.

Тем не менее депутат надеется, что законопроект, необходимый для резервирования земель под ООПТ, может быть принят уже в этом году.



Ольга Смирнова