Горелов: Главная задача депутатов нового созыва – утвердить генплан Севастополя

1 октября 2019     10
Горелов: Главная задача депутатов нового созыва – утвердить генплан Севастополя

Утверждение генерального плана – первая и главная задача для депутатов Законодательного собрания второго созыва.  Такое мнение в интервью радиостанции «Вести ФМ – Севастополь» высказал председатель постоянного комитета Заксобрания по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов.

«В 2014 году, когда мы начинали работу над Генпланом, над концепциями пространственного развития, трудно было представить, что спустя пять с половиной лет город Севастополь не будет иметь фундаментальный документ территориального планирования под названием «Генеральный план», – заявил Горелов.

Он добавил, что продолжит работу по созданию в городе новых особо охраняемых природных территорий, и будет способствовать принятию закона «О зеленых насаждениях в городе Севастополе». Очень странно, что южный приморский город не обладает таким зеленым потенциалом, каким обладают другие курортные города, резюмировал депутат.

 Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Горелов: Главная задача депутатов нового созыва – утвердить генплан Севастополя
Горелов: Главная задача депутатов нового созыва – утвердить генплан Севастополя

Утверждение генерального плана – первая и главная задача для депутатов Законодательного собрания второго созыва.  Такое мнение в интервью радиостанции «Вести …


Дети из театра Ильи Резника запишут песню «Крым вернулся домой»
Дети из театра Ильи Резника запишут песню «Крым вернулся домой»

Эту песню написала член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди. А запишут ее дети из Севастополя и Ялты, которые …


Москва устроит севастопольским единороссам внезапную проверку
Москва устроит севастопольским единороссам внезапную проверку

Как сообщили редакции “ИНФОРМЕР” сразу же несколько источников в севастопольском штабе партии “Единая Россия”, в октябре столичные социологи (нанятые федеральным руководством «Единой России», …


Девушки с пониженной социальной ответственностью запустили флешмоб в поддержку изнасилованной коллеги
Девушки с пониженной социальной ответственностью запустили флешмоб в поддержку изнасилованной коллеги

В поддержку изнасилованной в Уфе проститутки Марии жрицы любви со всего мира запустили флэшмоб. По мнению проституток, если девушка оказывает …


Пенсионер заметил во дворе вора, убил его и лег спать
Пенсионер заметил во дворе вора, убил его и лег спать

Житель американского города Даллас, штат Техас, проснулся, убил вора и вернулся ко сну. Об этом сообщает Inside Edition. 72-летний Джеймс …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты