Горелов: Главная задача депутатов нового созыва – утвердить генплан Севастополя

Утверждение генерального плана – первая и главная задача для депутатов Законодательного собрания второго созыва. Такое мнение в интервью радиостанции «Вести ФМ – Севастополь» высказал председатель постоянного комитета Заксобрания по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов.

«В 2014 году, когда мы начинали работу над Генпланом, над концепциями пространственного развития, трудно было представить, что спустя пять с половиной лет город Севастополь не будет иметь фундаментальный документ территориального планирования под названием «Генеральный план», – заявил Горелов.

Он добавил, что продолжит работу по созданию в городе новых особо охраняемых природных территорий, и будет способствовать принятию закона «О зеленых насаждениях в городе Севастополе». Очень странно, что южный приморский город не обладает таким зеленым потенциалом, каким обладают другие курортные города, резюмировал депутат.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь