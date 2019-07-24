Городские земли в Севастополе будут продавать по кадастровой стоимости

24 июля 2019     21
Городские земли в Севастополе будут продавать по кадастровой стоимости

Землю, которая уже находится в аренде, но при этом остаётся в собственности города, теперь будут продавать по кадастровой стоимости. В силу вступило соответствующее постановление правительства города.

Теперь владельцы индивидуальных и садовых домов, а также предприниматели, например, хозяева магазинов, смогут выкупить участки на более выгодных условиях. Для дачников цена составит 5% от кадастровой стоимости, а для бизнесменов – 20%.

«Для сравнения: в районе Фиолента ранее средняя кадастровая стоимость земельного участка оценивалась в 400 тысяч рублей, рыночная – несколько больше и, соответственно, за эти денежные средства необходимо было выкупать участок. Сейчас эта сумма составит всего лишь 80 тысяч рублей», – сказал Рустэм Зайнуллин, исполняющий обязанности директора департамента имущественных и земельных отношений Севастополя.

Сейчас в городе действует 2,7 тысяч договоров аренды и только половина оформлена по российским стандартам. Переходный период установлен до 2023, но уже сейчас поток заявок на приобретение участков вырос до нескольких десятков в неделю.

Источник: Вести.Севастополь

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