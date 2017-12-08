Городские новогодние гуляния – концерты, викторины, ярмарки и костюмированные представления в стиле 19 века под Новый год

8 декабря 2017     59
Городские новогодние гуляния - концерты, викторины, ярмарки и костюмированные представления в стиле 19 века под Новый год

16 декабря в Севастополе стартуют предновогодние мероприятия, завершит которые гулянье 31 декабря на пл.Нахимова в стиле 19 века.

16 декабря с 16.00 на пл.Нахимова будет работать праздничная ярмарка. В ожидании появления Деда Мороза и Снегурочки перед гостями выступят городские команды КВН и танцевальные коллективы. Будут проходить конкурсы, викторины, мастер-классы, подвижные игры и спортивные соревнования. В 19.00 состоится праздничный салют.

После главной городской ёлки эстафета праздничных событий перейдет к другим районам города.

В среду, 20 декабря, на территории парковки на пл.Нахимова должна открыться горка с синтетическим льдом размером 45х20х6 метров.

На 31 декабря запланировано проведение исторических действ. Начало праздника в 21.00. Помимо концертной программы будут представлены такие мероприятия как чеканка монет, бои мешками на бревне, перетягивание каната. По площади в толпе будут гулять дамы и гусары. Каждый час, переодетые солдаты будут стрелять из ружей и пушек. На площади развернется полевой лагерь времен Крымской войны с кострами и фотозона с тантамаресками.

На сцене выступят участники шоу талантов «Голос», «Рояль в кустах» и севастопольский квартет “Touch the Wind”.

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