Городские службы Севастополя готовятся к ухудшению погоды

Службы ГБУ «Севастопольский Автодор» переведены на усиленный режим работы.

С вечера 3 декабря начнётся понижение температуры воздуха до –2 градусов. На дорогах города будет задействовано девять единиц спецтехники для противогололёдной обработки, сообщает пресс-служба предприятия. На дороги регионального значения будут наносить пескосоляную смесь, на внутригородские – увлажнённую соль.

Водителей просят не мешать движению спецтехники с жёлтыми проблесковыми маячками. О гололедице на дорогах можно сообщить в диспетчерскую службу по телефону: +7(978)998-59-83.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь