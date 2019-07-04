Городу вернут детский сад на улице Николая Музыки

Начался капитальный ремонт детского сада на улице Николая Музыки. Он был построен еще в 70-ых годах прошлого века, но с 90-х использовался в качестве офисного здания. В прошлом году оно было выкуплено, проведены проектировочные работы.

Перед началом работ здесь снесли неработающую котельную и 30 незаконно установленных гаражей. Сейчас строители ведут демонтаж конструкций внутри здания и работы по расчистке территории. Предстоит заменить коммуникации, выполнить ремонт кровли и внутреннюю отделку. На эти цели выделено 140 миллионов рублей. Ожидается, что садик почти на 300 мест заработает в этом году и полностью закроет потребности микрорайона.

Источник: Вести.Севастополь