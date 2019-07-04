Городу вернут детский сад на улице Николая Музыки

4 июля 2019     21
Городу вернут детский сад на улице Николая Музыки

Начался капитальный ремонт детского сада на улице Николая Музыки. Он был построен еще в 70-ых годах прошлого века, но с 90-х использовался в качестве офисного здания. В прошлом году оно было выкуплено, проведены проектировочные работы.

Перед началом работ здесь снесли неработающую котельную и 30 незаконно установленных гаражей. Сейчас строители ведут демонтаж конструкций внутри здания и работы по расчистке территории. Предстоит заменить коммуникации, выполнить ремонт кровли и внутреннюю отделку. На эти цели выделено 140 миллионов рублей. Ожидается, что садик почти на 300 мест заработает в этом году и полностью закроет потребности микрорайона.

Источник: Вести.Севастополь

Сейчас читают:

Судебный пристав Севастополя вел с должником любовную переписку в интернете
Судебный пристав Севастополя вел с должником любовную переписку в интернете

Судебный пристав Севастополя вел с должником любовную переписку в интернете, чтобы вручить постановление о штрафе. Об этом сообщает пресс-служба УФССП …


Рыбаки рассказали об аварийном всплытии российской подлодки АС-12
Рыбаки рассказали об аварийном всплытии российской подлодки АС-12

Чрезвычайное происшествие с атомной глубоководной станцией АС-12 произошло 1 июля около 21:00 в акватории Баренцева моря, недалеко от Североморска. Спустя …


Активисты ОНФ обнаружили в сквере имени Марии Байды «опасные» находки
Активисты ОНФ обнаружили в сквере имени Марии Байды «опасные» находки

Капитальный ремонт сквера имени Марии Байды запланирован на следующий год, но в парке есть проблемы, которые решать нужно уже сейчас. …


Городу вернут детский сад на улице Николая Музыки
Городу вернут детский сад на улице Николая Музыки

Начался капитальный ремонт детского сада на улице Николая Музыки. Он был построен еще в 70-ых годах прошлого века, но с …


Британцы перехватили танкер с нефтью для Сирии
Британцы перехватили танкер с нефтью для Сирии

Британские морские пехотинцы перехватили в Гибралтаре супертанкер Grace 1, на котором была сырая нефть для Сирии. Об этом сообщается на …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты