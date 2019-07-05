Город оплатит родителям погибших офицеров поездку на похороны

Семьи подводников Андрея Воскресенского и Владимира Абанкина уже в пути в Санкт-Петербург.

Похороны пройдут на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге в морском мемориале. Таково желание родственников погибших. Подводников похоронят неподалеку от мемориала экипажу подводной лодки “Курск”.

О том, что власти Севастополя оплачивают билеты родственникам, сообщил вице-губернатор Андрей Шишкин корреспонденту ТАСС. Сообщается также, что появилась информация о том, что в регионе живут родители еще одного погибшего подводника. Информация проверяется.

фото tass.ru

Источник: Вести.Севастополь