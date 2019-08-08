Горсть земли с Сапун-горы передана в Электросталь

В честь 75-й годовщины Победы в подмосковном городе Электросталь на мемориальном комплексе у Вечного огня будет заложена Аллея памяти. По инициативе городского Совета ветеранов, там установят памятные знаки над капсулами с землей, которую привезут с мест, ставших знаковыми в истории Великой Отечественной войны. Одним из таких мест выбрана Сапун-гора – ее штурм в мае 1944-го положил начало освобождению Севастополя.

Накануне на территории мемориального комплекса «Сапун-гора» состоялась торжественная передача капсулы со священной землей в город Электросталь. За капсулой в Севастополь приехала Фаина Куланчикова, представитель Электростальской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. После церемонии гостья и работники музея возложили цветы к Вечному огню.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь