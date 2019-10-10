«Горячая линия» по переходу на цифровое ТВ будет работать круглосуточно

По её словам, за время работы на «горячую линию» уже поступило свыше двух тысяч звонков. А с 11 по 21 октября 2019 года получить консультации по номеру телефона: 55-03-03 можно будет круглосуточно.

«Чтобы переход на цифровое телевидение для жителей Севастополя прошёл максимально комфортно <…> в первую очередь налажена работа «горячей линии», – рассказала руководитель Главного управления информатизации и связи Александра Осипова.

14 октября в регионе завершится переход на цифровое телевидение.

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