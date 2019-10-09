«Горячая линия» по профилактике гриппа заработала в Севастополе

Ежедневно телефонные консультации проводят операторы единого контакт-центра здравоохранения. Об этом пишут на страницах департамента здравоохранения Севастополя в социальных сетях.
Звонки принимаются ежедневно с 8.00 до 17.00 без выходных. Звонки бесплатные.
“Вопросы, связанные со специфической и неспецифической профилактикой гриппа, можно адресовать операторам по номерам: 8 (800) 5-800-800 – с мобильных телефонов; 0 (800) 5-800-800 – со стационарных телефонов”, – говорится в сообщении.
Обещают, что “горячая линия” будет работать до 30 марта – момента, пока не закончится сезон эпидемий.
Прививать от гриппа в Севастополе начали в сентябре. Тогда же рассказали о вакцине и озвучили планы на кампанию.
Служба информации “Вести – Севастополь“
фото ok.ru
Источник: Вести.Севастополь