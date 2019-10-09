«Горячая линия» по профилактике гриппа заработала в Севастополе

9 октября 2019     23
«Горячая линия» по профилактике гриппа заработала в Севастополе

Ежедневно телефонные консультации проводят операторы единого контакт-центра здравоохранения. Об этом пишут на страницах департамента здравоохранения Севастополя в социальных сетях.

Звонки принимаются ежедневно с 8.00 до 17.00 без выходных. Звонки бесплатные.

“Вопросы, связанные со специфической и неспецифической профилактикой гриппа, можно адресовать операторам по номерам: 8 (800) 5-800-800 – с мобильных телефонов; 0 (800) 5-800-800 – со стационарных телефонов”, – говорится в сообщении. 

Обещают, что “горячая линия” будет работать до 30 марта – момента, пока не закончится сезон эпидемий. 

Прививать от гриппа в Севастополе начали в сентябре. Тогда же рассказали о вакцине и озвучили планы на кампанию.

Служба информации “Вести – Севастополь

фото ok.ru

Источник: Вести.Севастополь

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