«Горячая линия» по профилактике гриппа заработала в Севастополе

Ежедневно телефонные консультации проводят операторы единого контакт-центра здравоохранения. Об этом пишут на страницах департамента здравоохранения Севастополя в социальных сетях.

Звонки принимаются ежедневно с 8.00 до 17.00 без выходных. Звонки бесплатные.

“Вопросы, связанные со специфической и неспецифической профилактикой гриппа, можно адресовать операторам по номерам: 8 (800) 5-800-800 – с мобильных телефонов; 0 (800) 5-800-800 – со стационарных телефонов”, – говорится в сообщении.

Обещают, что “горячая линия” будет работать до 30 марта – момента, пока не закончится сезон эпидемий.

Прививать от гриппа в Севастополе начали в сентябре. Тогда же рассказали о вакцине и озвучили планы на кампанию.

Служба информации “Вести – Севастополь“

фото ok.ru

Источник: Вести.Севастополь