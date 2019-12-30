Госавтоинспекция Севастополя получила новые машины

Ключи от них на площади Нахимова инспекторам вручили временно исполняющие обязанности начальника управления МВД по Севастополю Алексей Кузнецов и губернатора Михаил Развожаев. Он отметил, что в городе в этом году отремонтировали 80 километров дорог. И подаренные машины помогут автоинспекции следить, чтобы водители не превышали разрешённую скорость на обновлённых трассах.

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