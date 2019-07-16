Госдума вывела сбор мусора из услуг ЖКХ

Госдума сегодня приняла в третьем, окончательном чтении закон, который наделяет регионы правом освобождать операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами от налога на прибыль и от НДС уже в текущем году.

Госдума фактически сохранила налоговый режим, действовавший до 1 января 2019 года, когда заработала новая система регулирования услуг по обращению с ТКО. Эта услуга была выведена из жилищно-коммунальных, которые не облагаются налогом на добавленную стоимость. Законодательная мера позволит сохранить действующие тарифы.

В Севастополе в этом году стоимость вывоза мусора снизилась. Эксперты заявили, что эта тенденция может быть долгосрочной.

Источник: Вести.Севастополь