Госдума намерена запретить на дорогах частные камеры фиксации

15 июля 2019     19
Госдума намерена запретить на дорогах частные камеры фиксации

Некоторые камеры фиксации нарушений на дорогах в Севастополе могут работать нелегально. Автолюбители засняли на видео мобильную треногу, которую оператор спрятал от потенциальных нарушителей за другой машиной.

В социальных сетях пишут о камерах, которые устанавливают в придорожных кустах. А некоторые операторы берут дополнительные смены, работая ночью на неосвещенных трассах. Владимир Путин на последнем заседании Госсовета, посвященном дорожной безопасности, высказался за ликвидацию камер частников. Это должно лишить работу операторов коммерческого интереса.

«В некоторых местах они стоят так: знак – и буквально через 2 метра – камера. Водитель просто физически не успевает снизить скорость до необходимой, – говорит депутат Государственной Думы Дмитрий Белик. – И я буду выходить в ГИБДД Севастополя с официальным обращением. Безусловно, безопасность дорожного движения прежде всего, но мы с водой не должны выплеснуть ребёнка. Наши водители не должны платить штрафы ни за что».

В начале июля на рассмотрение Госдумы внесены поправки в законопроект, который предлагает запретить такие треноги в частной собственности.

Фото с сайта drive2.ru

 

Источник: Вести.Севастополь

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