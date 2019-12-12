Госдума поддержала продажу вина в аэропортах Крыма до 2023 года

Депутаты в первом чтении приняли законопроект о продлении до 1 января 2023 года переходного периода для крымских виноделов, который разрешает продажу местных вин в аэропортах и на вокзалах Севастополя и Крыма.

Документ направлен на интеграцию в российскую правовую систему виноградарей и виноделов Крыма и Севастополя, сообщает РИА Новости. Ранее срок продажи был установлен до 1 января 2020 года. Законопроект продляет его на три года и включает, в том числе розничную продажу местных вин в аэропортах и на вокзалах Крыма и Севастополя.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь