Госдума приняла в первом чтении проект закона о виноделии

19 ноября парламент принял в первом чтении законопроект о виноградарстве и виноделии.
Документ определяет основные понятия и механизмы регулирования отрасли.
«Российское вино должно производиться только из винограда, выращенного на территории нашей страны», – прокомментировал законопроект спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Нормативный акт фиксирует правила производства винодельческой продукции, требования к сырью, этикетке.
Действие обсуждаемого закона будет распространяться на виноградарские и винодельческие хозяйства, научные, профессиональные, образовательные организации, занимающиеся производством продукции виноградарства и виноделия. И не коснётся подсобных и садоводческих хозяйств.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь