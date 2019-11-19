Госдума приняла в первом чтении проект закона о виноделии

Действие обсуждаемого закона будет распространяться на виноградарские и винодельческие хозяйства, научные, профессиональные, образовательные организации, занимающиеся производством продукции виноградарства и виноделия. И не коснётся подсобных и садоводческих хозяйств.

«Российское вино должно производиться только из винограда, выращенного на территории нашей страны», – прокомментировал законопроект спикер Госдумы Вячеслав Володин.

19 ноября парламент принял в первом чтении законопроект о виноградарстве и виноделии.

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