Госдума приняла в последнем чтении закон о виноградарстве и виноделии

18 декабря 2019     5
Госдума приняла в последнем чтении закон о виноградарстве и виноделии

Госдума сегодня, 18 декабря, в третьем чтении приняла базовый закон для отрасли виноградарства и виноделия. Изменения Коснутся Севастополя и Крыма. Но позже.

Депутаты предлагают отсрочить для Севастополя и Крыма вступление в силу ряда положений закона о регулировании алкогольной продукции. Теперь до 1 января 23 года виноделы полуострова могут сами решать, какими по площади будут их торговые объекты и в прежнем порядке подтверждать объёмы собранного винограда.

Кроме того, на пять лет крымские производители вина с защищенным географическим указанием получили право продавать свою продукцию на розлив в их собственных магазинах, кафе и ресторанах. А ещё на вокзалах и в аэропортах. Так же сегодня в Госдуме второе чтение прошёл расширенный законопроект о виноградарстве и виноделии.

«Создание отрасли виноградарства и виноделия сыграет серьезную роль в развитии экономики страны – за счёт новых рабочих мест, импортозамещения и дополнительных доходов в бюджеты регионов – Краснодара, Крыма, Севастополя, Ростовской области, Дагестана, Ставрополя, Волгограда и Астрахани», — заявил на заседании спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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