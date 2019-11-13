Госдума продлила срок переноса рынков в помещения

У севастопольских торговцев есть время до 1 января 2025 года.
У севастопольских торговцев есть время до 1 января 2025 года.
Государственная дума в третьем чтении приняла закон об отсрочке на пять лет переноса рынков Севастополя и Крыма в крытые строения, сообщает РИА Новости.
Действующее законодательство обязывало перевести розничные рынки региона в капитальные строения к 1 января 2020 года. Новый закон переносит этот срок на 1 января 2025 года, за исключением сельскохозяйственных рынков. Срок перевода таких площадок под крышу регионы смогут определять сами.
Инициатором внесения изменений в федеральное законодательство стало Заксобрание Севастополя.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь