Госдума продлила срок переноса рынков в помещения

13 ноября 2019     16
Госдума продлила срок переноса рынков в помещения

У севастопольских торговцев есть время до 1 января 2025 года.

У севастопольских торговцев есть время до 1 января 2025 года.

Государственная дума в третьем чтении приняла закон об отсрочке на пять лет переноса рынков Севастополя и Крыма в крытые строения, сообщает РИА Новости.

Действующее законодательство обязывало перевести розничные рынки региона в капитальные строения к 1 января 2020 года. Новый закон переносит этот срок на 1 января 2025 года, за исключением сельскохозяйственных рынков. Срок перевода таких площадок под крышу регионы смогут определять сами.

Инициатором внесения изменений в федеральное законодательство стало Заксобрание Севастополя.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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