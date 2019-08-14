Госжилнадзор начал масштабную проверку работы управляющих компаний

Результаты проверки становятся неожиданностью даже для жильцов. Поломки и проблемы, на устранение которых по нормативам отводится всего сутки, многие организации игнорируют месяцами.

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В одном из домов по улице Лиговской беременная женщина на последнем месяце даже еще и с двухлетним старшим сыном застряла в лифте. После этого случая лифт остановили: в диспетчерской сказали: «будет капремонт – ждите, это нескоро».

“Нескоро” уже перевалило за месяц. Хотя в приложении к постановлению Госстроя указано: лифт управляющая компания обязана починить меньше, чем за сутки. В такой же срок – протечки в кровле, поломки мусоропроводов и труб. На ремонт лифта, рухнувшего вместе с людьми в доме на улице Парковой, давали значительно больше времени – с оглядкой на сложность.

Внутри – до сих пор осколки зеркал и железо. Официальная проверка, которая придёт в подъезд на этой неделе, выставит управляющей компании штраф. На Блюхера, 22 визит Госжилнадзора с проверкой ремонтных работ показал: условия компания не обеспечивает даже для своих сотрудников.

Повреждённые перила. Стены. По постановлению – устранить недочёты должны за 5 дней. Разбитые стёкла – на их замену летом Госстрой даёт трое суток. От инспектора инженер управляющей компании слышит целый список того, что должно входить в обслуживание.

За несколько десятилетий ремонт здесь делали только однажды. И то – своими силами. Зона ответственности соседей отмечена краской на стене. Жильцы часто берут на себя такие заботы.

График замены электрических лампочек. График уборки. Такие документы о самоуправлении присутствуют во многих подъездах. А ещё присутствуют в счетах, которые выставляет управляющая компания.

Счётчик времени из списка Госстроя начинает тикать с момента обнаружения проблемы организацией или заявления жильцов. Словам о том, что в управляющей компании заявлений в глаза не видели, инспектор не верит.

«Жильцы предоставили заявление, что они обращались в управляющую компанию буквально месяц назад, – говорит Алексей Жарликов, старший инспектор жилищного надзора. – Будет выдано предписание и административный штраф».

А о случае на Большой Морской, 39 управляющая компания узнала только сегодня. Хотя здесь всё случилось ещё весной.

«Полетел, видно, с крыши этот кусок карниза. Когда он упал, полетели куски на рядом стоящую машину, у неё на крыле вмятины оказались», – рассказывает житель дома Борис Ачкинази.

Полицейские заявление приняли, и жители начали ждать результата. Но после очередного крупного камнепада всё же решили написать в УК. Сейчас ущерб достигает ста тысяч рублей. Узнать, что и когда должна клиентам управляющая компания можно, изучив постановление Госжилнадзора от 27 сентября 2003-го и договор управления. Он имеет приложения, в которых чётко указана, чем управляющая компания должна заниматься, какой круг обязанностей на неё возложен.

Специалисты Госжилназора советуют сначала пообщаться с управляющей компанией. В случае сложностей – обратиться к ним. А результаты таких обходов специалисты ведомства уже воспринимают как заявление.

Евгения Квашнина, Александр Соловьёв, Михаил Шурмель

Источник: Вести.Севастополь