Госжилнадзор помогает отремонтировать дома и успокоить нервы

22 октября 2019     16
Госжилнадзор помогает отремонтировать дома и успокоить нервы

Почему пропадает электричество, из-за чего откладывается ремонт подъезда и сколько ждать пока ситуация будет исправлена? На эти, беспокоящие жильцов вопросы, в очередной раз искал ответы Госжилнадзор.

Жительница дома №15 по улице Бориса Михайлова почти, как профессиональный электрик разбирается в распределительном щите. И досконально знает подвальные лабиринты, в которых он расположен. Ведь бывать здесь Елене Фёдоровой приходится едва ли не чаще, чем в своей квартире на пятом этаже.

«После дождей выбивает свет. <…> Приходишь с работы и ждёшь аварийного электрика. И пол первого спускаешься, и в одиннадцать его ждешь. Вот это чиним до утра», – рассказывает Елена Фёдорова.

Ремонт – это соединение контактов напрямую. Куском проволоки. Добиться от управляющей компании замены проблемного предохранителя, жалуются жильцы, они уже не в силах. Поэтому здесь Госжилнадзор.

«Установили, значит, что щит главный распределительный, требует более детального рассмотрения, ревизии и принятия какого-то решения. <…> С учётом того, что наступает зимний период будет однозначно нагрузка на электросетях, ну и чтобы не было аварийной ситуации на этом доме мы будем выдавать предписание», – поясняет начальник отдела жилищного надзора Сергей Дябелко.

На устранение неполадок – двое суток. Немного сложнее со сроками на Колобова, 19. Примерно в таком виде все подъезды дома. Товарищество собственников жилья установило очерёдность ремонта. Но оказалось, что ждать готовы не все.

«Проведена проверка по обращению жильца подъезда 24-го по вопросу ремонта – не проведения ремонта подъезда. Выявлено частичное, местное разрушение штукатурного, окрасочного слоя подъезда, что является нарушением», – отмечает старший инспектор Даниил Мельник.

В защиту управляющей компании выступает председатель ТСЖ.

«У нас 26 подъездов, 536 квартир. Естественно, что мы не можем сразу начать ремонтировать всё», – возражает Белла Хромченко.

Как итог, предписание и требование провести восстановительные работы. Но после того, как их сделают в запланированных на общем собрании подъездах.

По приятному поводу собрались жильцы дома №16 по улице Корчагина. Вместе с представителями Госжилнадзора они оценивают качество обновлённых лестничных пролётов. Ремонта ждали больше сорока лет.

В августе здесь, как и в подъезде дома №22 на Блюхера, было так: сломанные перила, облупленные стены, разбитые стёкла.

Теперь панели одного цвета, плафоны, новые почтовые ящики, решётки на окнах.

«Как показала практика, что до проверки жильцы, как бы сказать, агрессивно были настроены, а после проверки они благодарят Госжилнадзор Севастополя, что благодаря такой организации всё устраняется в кратчайшие сроки», – делится старший инспектор Госжилнадзора Алексей Жарликов.

Ильдар Саудабаев, Михаил Шурмель

Источник: Вести.Севастополь

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