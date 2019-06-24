Госжилнадзор по жалобам жильцов проверяет состояние крыш и подвалов

Грязь в подвалах, мусор на крыше и другие нарушения содержания многоквартирных домов стали причинами проверки, которую провели специалисты Государственного жилищного надзора Севастополя.

На крыше дома Сергея Наталина после продолжительного ливня 7 июня образовался настоящий водоем. Над ним даже чайки летают. На крыше инспекторы сразу видят нарушения и причину застоя воды после дождя: слой мусора и открытая ливнёвка.

Частичный ремонт управляющая компания начала через 10 дней после обращения жильца. Однако от штрафа в 50 тысяч рублей ответственное должностное лицо это не избавит.

За такое состояние подвалов соседнего дома, за который тоже отвечает “Управляющая компания Гагаринского района-2” – еще 50 тысяч рублей штрафа. И отсутствие света, наверное, здесь самая маленькая проблема. В полутьме чего только не увидишь. Однако наличие таких представителей фауны, как и замусоренную крышу, сотрудники управляющей компании считают цитата “не таким уж серьезным нарушением”. У специалистов Госжилнадзора – иное мнение.

«Подвал должен быть чистым, освещение должно присутствовать, не должно быть никаких протечек, каких-то крыс, должна быть проведена дезинфекция, дератизация», – говорит Алексей Жарликов, старший инспектор главного управления Госжилнадзора.

Требованиям соответствует только часть подвала этого дома. Жалобу в Госжилнадзор написали жильцы первого этажа как раз над этим сектором. Устранить нарушения в обоих домах управляющая компания должна за 2 недели. А вот подвал дома на улице Героев Бреста уже привели в порядок.

В предыдущий раз инспекторы были в этом подвале 10 дней назад. После того, как управляющая компания прочистила засор в канализации, на полу остался слой нечистот и грязи. Зловонный запах жильцы чувствовали в квартирах.

Однако уборка не полностью решает проблему. Специалисты обнаружили, что труба деформирована. Управляющая компания обещает трубу заменить.

Другая ситуация в доме №24 на улице Николая Музыки. 3 года назад здесь капитально отремонтировали кровлю. Подрядчик убрал специальную насыпь, говорят жильцы верхних этажей, и именно поэтому в их квартирах теперь слишком холодно зимой и жарко летом.

Инспектор измеряет температуру снаружи и внутри чердака. Разница не больше 4 градусов – в пределах нормы.

Еще один объект проверки – подъезд дома №62 по улице Новороссийской. Управляющая компания “Центр” недавно начала здесь ремонт. Однако напрямую жильцы в эту организацию раньше не обращались.

«Люди зачастую напрямую обращаются в Госжилнадзор Севастополя, и это не совсем правильно. Нужно сначала обратиться к управляющей компании и в случае невыполнения ей своих обязанностей обратиться в Госжилнадзор. И мы выйдем с проверкой», – объясняет Владимир Петкевич, старший инспектор главного управления Госжилнадзора.

Инспекторы говорят: это будет полезно и для судебных разбирательств, чтобы в итоге признать вину управляющей компании. Через эту организацию можно инициировать и ремонт в остальных подъездах, но для начала надо провести общее собрание жильцов. А на завершение работ, которые уже идут, инспекторы дали месяц. После чего они проведут повторные проверки.

Вероника Андреева, Александр Соловьев

Источник: Вести.Севастополь