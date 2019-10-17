Госжилнадзор проверил дома, где интересы жильцов нарушают коммунальщики и соседи

В парадоксальной ситуации оказались жители одного из домов на улице Кулакова. Не информируя соседей, на одном из этажей сделали перепланировку, затронувшую даже лестницы. А протекающую крышу дома, к радости жителей верхних этажей, отремонтировали. Правда только наполовину. Во всём этом сегодня пришлось разбираться Госжилнадзору.

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Новый сосед появился в доме №17 на улице Кулакова в этом апреле. Перевёл свой этаж в нежилое помещение, а с соседями начал знакомство с предложения купить их квартиры за полтора миллиона рублей каждую. Согласных с ценой не нашлось. В ответ – повестки в суд с требованиями поделиться территорией и рабочие в общем дворике.

«Тревогу мы подняли практически только тогда, когда дом начал рушиться. Работала болгарка, работали эти. Он сносил всё, что можно. То есть там стен вообще нет», – делится жительница дома №17 по улице Кулакова Нина Кубышкина.

Нежеланная перепланировка коснулась плит перекрытий, лестниц, коммуникаций и даже пристроек. Но о том, что на самом деле происходит внутри, соседи и эксперты могут судить исключительно со стороны. Внутрь не пускают.

«Имеет усталостный вид, износ как металлоконструкции, так и конструкции песчано-цементного раствора. Имеются все основания думать, что это угрожает их жизни и здоровью», – считает строительно-технический эксперт Центра независимых судебных экспертиз и исследований по ЮФО Сергей Голубников.

Новый сосед уже проиграл ряд судов, и последним в двери стучатся сотрудники Госжилнадзора. С предписанием работы прекратить. С ними единственными хозяин решил пойти на контакт, переговоры запланировали на понедельник.

Два дня – это много, если над тобой висит угроза штрафа. На Генерала Острякова, 104 время с момента подачи жильцами заявления в Госжилнадзор управляющая компания использовала с толком.

«Написала заявку – это вот 14. И 16-го приехала машина с кровельщиками, и выполнила работу квалифицированно, быстро. За 2 часа», – рассказывает жительница дома №104 по улице Генерала Острякова Раиса Григорова.

За тем, как чинят кровлю, она следила сама. Даже вышла с рабочими на крышу. Потому что добиваться двухчасовой работы ей пришлось год: терпеть протечки и регулярно звонить в управляющую компанию. Но в том, что на крыше дома №104 сошлись скорость и качество, инспекторы усомнились. Проверка показала – зря.

«Качество работы выполнено удовлетворительно. Объём работы небольшой, и технически бригада из 3-4 человек могла сделать его за 2 часа. Зачем было целый год тянуть», – поясняет старший инспектор отдела жилищного надзора Госжилнадзора Севастополя Алексей Турбанов.

Дом на Лукумской, 15 уже старше некоторых своих жителей – зданию 84 года. Но долгожданный ремонт оказался не впрок, новой крыше радуется только половина жильцов.

«Одну сторону дома крыши нам перекрыли, полностью заменили новый шифер. Вторую часть дома по новому шиферу, а на второй части крыши по старому шиферу замазали раствором», –

При тщательном осмотре чердак выдаёт новые секреты. Строительный мусор и гнилые перекрытия есть. Защитных решёток – нет. Как нет и положенных правилами элементов.

Вместо жалюзи и решёток последний ремонт оставил здесь только плиты ОСБ. Несмотря даже на щели, температурно-влажностный режим здесь не обеспечивается. А с учётом возраста дома это может стать критичным.

Вопросы, на которые представители управляющей компании на месте ответить не могут, придётся раскрыть в объяснительной. В рамках административного производства. А жители теперь вновь проведут собрание – чтобы обсудить, как добиться уже капитального ремонта всего дома.

Евгения Квашнина, Александр Соловьёв

Источник: Вести.Севастополь