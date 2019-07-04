Госжилнадзор снова проверяет чердаки и подвалы жилых домов

Штрафы в несколько сотен тысяч рублей и предписание устранить нарушения. Управляющие компании Севастополя до сих пор ликвидируют последствия июньских ливней. В некоторых домах работы идут с “пробуксовкой”, в других – проблемы копились многие десятилетия, и ливень их обострил. Решить их помогают только обращения в надзорные органы.

Больше 3 недель назад на кухне Кристины Батьковой обвалился потолок. До этого он тёк в течение 3 лет. Жалобы в управляющую компанию не приносили результата. После заявления в Госжилнадзор это общение приняло странную форму.

«Вчера звонил главный инженер и сказал, что управляющая компания все быстро сделает, если я напишу отказное письмо, в противном случае это все затянется», – рассказывает Кристина Батькова.

Однако ремонт в квартире все же начали. На завершение всех работ дали 2 недели. Затем – повторная проверка. Второй раз инспекторы сегодня приехали по другой жалобе.

Жильцы этого дома пожаловались на плохое состояние подъезда. Однако управляющая компания проводила ремонт здесь год назад. Сейчас опять начали обновлять стену, но оказалось, что причина того, что отваливается штукатурка не в плохом качестве работ, а в протечке трубы, которая находится вот за этой стеной.

За ней же – ведомственное общежитие, которое не заключило договор с управляющей компанией, и поэтому организация не может провести ремонт коммуникаций. В Госжилнадзоре советуют управляющей компании обратиться в суд. Хотя другие жалобы, устранить которые ничего не мешает, остались без внимания.

«Начаты работы по ремонту подъезда. По подвалу выполнено освещение только при входе, не все помещения освещены. Канализация как течет, так и текла, провисание электрических проводов также присутствует. Практически ничего не изменилось», – комментирует увиденное Даниил Мельник, старший инспектор Госжилнадзора.

Цена всех нарушений для управляющей компании – как минимум 500 тысяч рублей в виде штрафов. А вот подвал дома №131 на проспекте генерала Острякова уже привели в порядок. Как и входную группу в одном из подъездов. Жильцы и сами подключаются к ремонту. Последний раз подобные работы делали 20 лет назад за свой счет.

В удручающем состоянии находится и входная группа одного из подъездов соседнего дома. Причина разрушения крыльца – неправильная система водоотвода, говорят эксперты.

«Будет выдано предписание в пределах месяца для устранения выявленных нарушений. По завершению срока выданного предписания будет организована повторная проверка», – говорит Владимир Петкевич, старший инспектор Главного управления Госжилнадзора.

Кроме исполнения предписания, управляющая компания заплатит и штраф, минимальный размер которого – четверть миллиона рублей. Точную сумму определит суд.

Вероника Андреева, Александр Соловьев

Источник: Вести.Севастополь