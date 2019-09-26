Госслужащие Севастополя сдали экзамены

На Константиновской батарее прошла защита проектов в рамках программ профессиональной переподготовки РАНХиГС.

Этот проект, в первую очередь, направлен на формирование кадрового резерва. Работы каждого из участников изучал врио губернатора города Михаил Развожаев. Он отметил, что перед служащими стояли непростые задачи: в короткий срок и при ограниченных ресурсах разработать проекты, полезные для Севастополя. Теперь они должны быть реализованы. Например, проект создания эффективной системы работы с отходами.

Источник: Вести.Севастополь