Государственные приюты для животных могут появиться в Севастополе в 2020 году

В Законодательном собрании Севастополя зарегистрирован законопроект «О некоторых вопросах в области обращения с животными в городе Севастополе». Он предполагает, что некоторые пункты начнут действовать с 2020 года. В частности, исполнительная власть будет создавать приюты для животных и обеспечивать их функционирование.

«К полномочиям исполнительного органа государственной власти города Севастополя, уполномоченного в области обращения с животными, относятся: создание приютов для животных и обеспечение их функционирования на территории Севастополя, установление порядка организации деятельности приютов для животных и норм содержания животных в них», – говорится в тексте законопроекта.

Тот же орган будет организовывать «мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» и рассматривать результаты общественного контроля в этой сфере.

Если закон будет принят, в течение шести месяцев со дня его вступления в силу правительство города должно назначить уполномоченный орган.

В настоящее время регуляция численности бездомных животных находится в компетенции госбюджетного учреждения «Парки и скверы».

Городские власти выделяют гранатовую помощь общественным организациям, которые работают в этом направлении.



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