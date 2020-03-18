Государство поможет с установкой памятников ветеранам Севастополя, умершим до 2014 года

Родственники ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны получают помощь из федерального бюджета на установку памятников на могилах участников войны. Но могилы многих из тех, кто ушли из жизни до 2014 года, до воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, остались без памятников – у родных просто нет денег на установку мраморных или гранитных плит.

Сегодня на встрече президента России с общественниками полуострова глава регионального исполкома ОНФ в Республике Крым Алла Вертинская попросила рассмотреть возможность на получение помощи из федерального бюджета. Она сообщила, что ОНФ сейчас занимается инвентаризацией таких захоронений, сделанных при Украине.

“Для меня это совершенно неожиданно, – ответил президент. – Вы правы: для нас не должно быть никакой разницы: они все защищали Советский Союз. Делить мы здесь никого не будем. Если такая имеет место быть, мы ее устраним”.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь