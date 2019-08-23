Готовность ж/д вокзала Севастополя к приему поездов с материка оценил министр транспорта РФ

Сегодня утром министр транспорта страны Евгений Дитрих вместе с врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым осмотрели железнодорожный вокзал после ремонта, насколько он готов к возобновлению полноценного ж/д сообщения, сообщает пресс-служба правительства города. До конца года – к моменту открытия ж/д части Крымского моста – железнодорожная транспортная система Крыма и Севастополя должна быть полностью интегрирована в российскую. Первые поезда свяжут Симферополь и Москву, Севастополь и Санкт-Петербург.

В Севастополе были отремонтированы все помещения вокзала, там заменили окна и двери. Как отметил Евгений Дитрих: «Вокзал сегодня выглядит на твердую пятерку».

«Мы посмотрим, чтобы железнодорожный вокзал замыкался с транспортной сетью города – были придуманы дополнительные маршруты, сделаны комфортные остановки, и городская информационная навигация, чтобы люди, приезжая на вокзал, могли свободно уехать в любую точку Севастополя», – сообщил Михаил Развожаев.

Федеральный министр транспорта сегодня также посетит Крымский мост и посмотрит, как идет строительство его железнодорожной части.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото правительства Севастополя

Источник: Вести.Севастополь