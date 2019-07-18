Готовность Севастополя к отопительному сезону проверили в «Севтеплоэнерго»

18 июля 2019     22
Готовность Севастополя к отопительному сезону проверили в «Севтеплоэнерго»

В северных регионах России на этой неделе стартовал отопительный сезон. Севастополю до холодов ещё несколько месяцев, но подготовка уже идёт. Сегодня специалисты “Севтеплоэнерго” проверили техническое состояние котельной “Муссона”, она обеспечивает теплом 135 объектов, в том числе больше ста многоквартирных домов и 11 социальных учреждений.
В котельной идет ремонт внутристанционных трубопроводов. Это позволит повысить качество теплоснабжения потребителей.

“Работы по ремонту бака рабочей воды и ремонт еще одного котла, который по плану идет в августе-месяце. Помимо котла выполнен также ремонт вспомогательного оборудования ХВО, выполнены работы по газовому оборудованию. Ведется интенсивная работа электриков и киповцев”, – сообщил Сергей Степанов, начальник 3 энергорайона ГУП “Севтеплоэнерго”.

Готовность котельной “Муссона” – 60%, модернизация оборудования продолжается. Всего в состав третьего энергорайона Севастополя входит 12 котельных и 10 теплопунктов. Во время подготовки к отопительному сезону проведён ремонт нескольких десятков котлов, очистка фильтров, заменены 700 метров трубопроводов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Сейчас читают:

Финансирование ФЦП развития Крыма и Севастополя увеличено
Финансирование ФЦП развития Крыма и Севастополя увеличено

Правительство Российской Федерации добавило в федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя 88 новых объектов и мероприятий на сумму 56,6 …


В Крыму началась экспедиция по поиску затонувших кораблей
В Крыму началась экспедиция по поиску затонувших кораблей

В Крыму стартовала совместная подводная экспедиция Черноморского флота и специалистов Поискового движения России по поиску мест гибели советских кораблей в …


На Крымском мосту полностью завершена укладка рельсов
На Крымском мосту полностью завершена укладка рельсов

Строители завершили укладку рельсов на железнодорожной части моста через Керченский пролив. Торжественная церемония стыковки двух именных звеньев – «Тамань» и …


Первый центр поддержки добровольчества начал работу в Севастополе
Первый центр поддержки добровольчества начал работу в Севастополе

В Севастополе по адресу улица Казачья, 9, начал работу первый ресурсный центр поддержки добровольчества, сообщила пресс-служба правительства города в четверг. …


Договорённость о перемирии в Донбассе впервые запрещает любой огонь
Договорённость о перемирии в Донбассе впервые запрещает любой огонь

Договорённость о бессрочном прекращении огня в Донбассе с 21 июля впервые содержит запрет на любое ведения огня и ответственность сторон …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты