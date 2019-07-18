Готовность Севастополя к отопительному сезону проверили в «Севтеплоэнерго»

В северных регионах России на этой неделе стартовал отопительный сезон. Севастополю до холодов ещё несколько месяцев, но подготовка уже идёт. Сегодня специалисты “Севтеплоэнерго” проверили техническое состояние котельной “Муссона”, она обеспечивает теплом 135 объектов, в том числе больше ста многоквартирных домов и 11 социальных учреждений.

В котельной идет ремонт внутристанционных трубопроводов. Это позволит повысить качество теплоснабжения потребителей.

“Работы по ремонту бака рабочей воды и ремонт еще одного котла, который по плану идет в августе-месяце. Помимо котла выполнен также ремонт вспомогательного оборудования ХВО, выполнены работы по газовому оборудованию. Ведется интенсивная работа электриков и киповцев”, – сообщил Сергей Степанов, начальник 3 энергорайона ГУП “Севтеплоэнерго”.

Готовность котельной “Муссона” – 60%, модернизация оборудования продолжается. Всего в состав третьего энергорайона Севастополя входит 12 котельных и 10 теплопунктов. Во время подготовки к отопительному сезону проведён ремонт нескольких десятков котлов, очистка фильтров, заменены 700 метров трубопроводов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь