Гражданин Украины Константин Давыденко осуждён за шпионаж. Видео ФСБ

6 июня Верховный суд Республики Крым вынес приговор гражданину Украины Константину Давыденко. В феврале 2018 года сотрудники ФСБ задержали его в Симферополе по подозрению в шпионаже.

В ходе следствия было установлено, что, будучи завербованным Службой безопасности Украины и выполняя разведывательные задачи, Давыденко собирал в Крыму сведения о новейших образцах военной техники, электроники, средств связи третьего поколения и приборов ночного видения, утечка которых могла нанести ущерб безопасности России.

Свою вину Давыденко признал полностью и раскаялся в содеянном. Суд приговорил его к лишению свободы сроком на 10 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Служба информации «Вести – Севастополь»

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Источник: Вести Севастополя