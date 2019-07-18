Гражданин Украины пытался въехать в Крым по поддельному паспорту

18 июля 2019     21
Гражданин Украины пытался въехать в Крым по поддельному паспорту

В пункте пропуска «Армянск» пограничники задержали 25-летнего жителя Херсонской области, который пытался обманным путем проехать в Крым.

Во время проверки документов пограничники выяснили, что молодой человек не тот, за кого себя выдает. Он намеренно изменил свои паспортные данные, так как понимал, что, имея непогашенную судимость, не сможет беспрепятственно въехать на территорию России, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Пограничное управление возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322 УК РФ – пересечение Государственной границы Российской Федерации при въезде в Российскую Федерацию иностранным гражданином или лицом без гражданства, въезд которым в Российскую Федерацию заведомо для виновного не разрешен.

 

Источник: Вести.Севастополь

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