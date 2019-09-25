Гражданин Украины пытался незаконно пересечь границу в Джанкое

25 сентября 2019     13
Гражданин Украины пытался незаконно пересечь границу в Джанкое

Иностранец задержан в километре от границы при следовании в сторону Украины.

При попытке пересечь государственную границу России в обход пунктов пропуска задержан гражданин Украины, 1983 года рождения, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Осмотр вещей иностранного гражданина показал, что он готовился к незаконному пересечению границы и имел при себе сменную одежду, деньги, продукты и предметы первой необходимости.

Мужчина пояснил, что обойти пункты пропуска решил сознательно из-за отсутствия документов, удостоверяющих личность. Об обращении в посольство для их восстановления и законного пересечения госграницы задержанный не задумывался.

Проверка показала, что в 2012 году украинец уже привлекался к уголовной ответственности в Российской Федерации за аналогичное преступление. В прошлый раз ему был назначен штраф в размере 5000 рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконное пересечение государственной границы». На время предварительного расследования задержанный отправлен в следственный изолятор.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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