Гражданин Украины пытался попасть в Крым в обход пунктов пропуска

Житель Херсона не воспользовался законной возможностью пересечения границы из-за отсутствия действующих документов.

Сотрудники пограничного управления ФСБ по Республике Крым задержали мужчину, который пытался пересечь российскую границу вне пунктов пропуска, сообщает пресс-служба ведомства.

Нарушителем оказался житель Херсона 1969 года рождения. Он имел при себе рюкзак с одеждой и личными вещами.

Мужчина рассказал, что на нарушение пошёл сознательно из-за отсутствия действующих документов. Проверка показала, что гражданин Украины в 2011 году уже пытался незаконно пересечь границу России с Грузией. Тогда он был приговорён к штрафу. Сейчас в отношении иностранца возбуждено уголовное дело.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь