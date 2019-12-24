Гражданин Украины пытался попасть в Крым в обход пунктов пропуска

24 декабря 2019     18
Гражданин Украины пытался попасть в Крым в обход пунктов пропуска

Житель Херсона не воспользовался законной возможностью пересечения границы из-за отсутствия действующих документов.

Сотрудники пограничного управления ФСБ по Республике Крым задержали мужчину, который пытался пересечь российскую границу вне пунктов пропуска, сообщает пресс-служба ведомства.

Нарушителем оказался житель Херсона 1969 года рождения. Он имел при себе рюкзак с одеждой и личными вещами.

Мужчина рассказал, что на нарушение пошёл сознательно из-за отсутствия действующих документов. Проверка показала, что гражданин Украины в 2011 году уже пытался незаконно пересечь границу России с Грузией. Тогда он был приговорён к штрафу. Сейчас в отношении иностранца возбуждено уголовное дело.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

К новому году готовятся и крымские дайверы
К новому году готовятся и крымские дайверы

В преддверии праздника группа любителей подводного плавания установила ёлку на морском дне. Несколько десятков дайверов в гидрокостюмах и с праздничными …


Официально принята первая очередь Парка Победы
Официально принята первая очередь Парка Победы

Первая очередь Парка Победы принята баланс города. Это значит, что за содержание паркового имущества теперь будет отвечать оператор, которого назначит …


«Зелёный» подарок крымчанам от «ИнтерСтрой»
«Зелёный» подарок крымчанам от «ИнтерСтрой»

24 декабря в поселке Заозерное Евпаторийского района, в новом сквере на улице Гагарина, состоялась высадка саженцев. Более 300 деревьев, в …


В России назвали лучшие отечественные сериалы уходящего года
В России назвали лучшие отечественные сериалы уходящего года

В России названы лучшие отечественные сериалы года. Об этом сообщает сайт «Кино-Театр.ру».В опросе принимали участие 18 ведущих российских экспертов. Каждый из них выделил 3 из 148 телепроектов продолжительностью …


Севастополь вошёл в первую пятёрку регионов, резко снизивших число погибших в ДТП
Севастополь вошёл в первую пятёрку регионов, резко снизивших число погибших в ДТП

За четыре года число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на территории города федерального значения снизилось на 74 %. Таким образом, Севастополь …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты