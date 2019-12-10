Гражданин Украины с уголовным прошлым незаконно пересек границу с Крымом

10 декабря 2019     12
Гражданин Украины с уголовным прошлым незаконно пересек границу с Крымом

Рюкзак с вещами первой необходимости и копии документов, удостоверяющих личность гражданина Украины – вот так – налегке – мужчина 1980 года рождения решил пересечь границу в обход пункта пропуска «Перекоп».

Как сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым, нарушитель границы двигался перебежками вдоль залива Сиваш, но все-таки был замечен пограничниками. Его задержала тревожная группа.

Как показала проверка, мужчина имеет богатое уголовное прошлое: он недавно освободился из колонии в Винницкой области и решил податься в Крым, как он сказал: «в поисках лучшей жизни». Так как на руках у него не было действительных документов, а только копии, мужчина решил осознанно пойти на нарушение границы.

Служба информации «Вести – Севастополь»

 

Источник: Вести.Севастополь

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