Графская пристань стала декорацией для участников Крымского военно-исторического фестиваля

8 сентября 2019     19
Графская пристань стала декорацией для участников Крымского военно-исторического фестиваля

Крымский военно-исторический фестиваль в этом году проходит более, чем на 20 площадках. Одной из них стала Графская пристань в Севастополе. 

Сегодня здесь появились реконструкторы, одетые по моде начала ХХ века. Они гуляют, ждут паром, играют в шашки прямо на ступеньках, просят милостыню, предлагают почистить ботинки, мальчишки раздают “свежую” прессу – свежую в кавычках, потому что в газетах описаны события столетней давности. 

На мысе Хрустальный завтра будет оборудован ретро-пляж с купальными машинами начала прошлого века. На набережной Корнилова предложат погрузиться в историю водолазной экспедиции ЭПРОН. По просьбам горожан, в Артбухте начала работать знаменитая танцплощадка “Ивушка”. Исторических персонажей в дни фестиваля можно будет встретить в общественном транспорте и в центре города.

На Федюхиных высотах воссоздадут быт и уклад Древней Руси, жителей поселения генуэзцев и Османской империи. А также пройдет реконструкция сражений – эпизода Афганской войны и боёв за Севастополь в годы Великой Отечественной.

Фестиваль завершится 15 сентября. Доступ на площадки бесплатный. А на Федюхины высоты будет организована доставка гостей общественным транспортом.

Источник: Вести.Севастополь

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