Григорий Лифанов награжден орденом "За заслуги перед Отечеством"

В конце июля звание заслуженного артиста России присудили Сергею Санаеву. До этого артисты театра имени Луначарского 40 лет не получали почетные звания России – только Украины.

Указом Президента России главный режиссер театра имени А.В. Луначарского Григорий Лифанов награжден орденом “За заслуги перед Отечеством” II степени, сообщила пресс-служба театра в понедельник.

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