Указом Президента России главный режиссер театра имени А.В. Луначарского Григорий Лифанов награжден орденом “За заслуги перед Отечеством” II степени, сообщила пресс-служба театра в понедельник.
Звание “Заслуженного артиста Российской Федерации” присвоено артистам театра имени Луначарского Евгению Журавкину и Виталию Таганову.
В конце июля звание заслуженного артиста России присудили Сергею Санаеву. До этого артисты театра имени Луначарского 40 лет не получали почетные звания России – только Украины.
Источник: Вести.Севастополь