Григорий Лифанов награжден орденом "За заслуги перед Отечеством"

26 августа 2019     19
Григорий Лифанов награжден орденом "За заслуги перед Отечеством"

Указом Президента России главный режиссер театра имени А.В. Луначарского Григорий Лифанов награжден орденом “За заслуги перед Отечеством” II степени, сообщила пресс-служба театра в понедельник.

Звание “Заслуженного артиста Российской Федерации” присвоено артистам театра имени Луначарского Евгению Журавкину и Виталию Таганову.

В конце июля звание заслуженного артиста России присудили Сергею Санаеву. До этого артисты театра имени Луначарского 40 лет не получали почетные звания России – только Украины. 

Источник: Вести.Севастополь

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