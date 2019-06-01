Грозит ли Крыму новая техногенная авария?

1 июня 2019     11
Грозит ли Крыму новая техногенная авария?

Стоит ли жителям полуострова опасаться повторения техногенной аварии на севере Крыма? “Вести – Севастополь” побывали на крупнейшем химическом предприятии полуострова в Армянске.

В преддверии жаркого сезона севастопольские ученые исследуют состояние кислотонакопителя, куда сбрасывают отходы.  Что уже сделано и что еще необходимо для того, чтобы экологическая обстановка была стабильной?

Достаточно ли этих мер? Смотрите в итоговой программе “События недели” в воскресенье в 8:40.

Источник: Вести Севастополя

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