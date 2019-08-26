Громкого шума по ночам стоит ждать жителям нескольких улиц Севастополя

Как рассказал корреспонденту программы «Вести – Севастополь» подрядчик, прошедшая ночь была единственной бессонной для жителей улицы Советской.

«Проблемы связаны с загрузкой Балаклавского рудоуправления. Сейчас это предприятие единственное, которое обеспечивает щебнем ремонт дорог в Севастополе. Очередь на вывоз материала достигает ста автомобилей, поэтому щебень вывозят оттуда круглосуточно», – пояснил представитель подрядной организации Дмитрий Юрьев.

По словам исполнителя контракта, с похожей ситуацией могут столкнуться жители и других улиц, на которых сейчас идёт реконструкция. Недавно, например, ремонт стартовал в районе улиц Шелкунова, Меньшикова и Глухова.

Напомним, в ночь с воскресенья на понедельник на участке от департамента по земельным и имущественным отношениям Севастополя до штаба Черноморского флота с половины одиннадцатого вечера до половины пятого утра каждый час самосвал выгружал щебень.

Служба информации “Вести – Севастополь”

Источник: Вести.Севастополь