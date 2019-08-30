Группа исторического шоу флагоносцев из Италии выступила в Херсонесе

Сегодня в “Херсонесе Таврическом” стартовал второй международный фестиваль “Земля добра и мира”. Организаторы подчеркивают, фестиваль народный, но не народного творчества. Его участники – не профессионалы, а обычные люди, которые в свободное время занимаются любимым делом.

В этом году гости приехали из Австралии и Италии. Это танцевальный коллектив “OzScot Dance Team”, девушки исполняют шотландские танцы. И группа исторического шоу флагоносцев. Главная задача фестиваля – познакомить крымчан с культурой других стран и показать иностранцам реальную ситуацию и жизнь людей на полуострове.

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Источник: Вести.Севастополь