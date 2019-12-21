Группа "Рефлекс" и Ирина Нельсон презентуют новый сингл в Севастополе

Концерт пройдёт в Доме офицеров флота. На разогреве у московской команды выступит севастопольский коллектив “Гуляй, душа”. Зал готов принять более 900 гостей. В октябре “Рефлекс” представили сингл “Дым и Танцы”. Также на 27 декабря музыканты анонсировали выход новой песни “Only You” .

Об этом рассказал начальник главного управления культуры города Николай Краснолицкий.

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