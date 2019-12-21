Группа "Рефлекс" и Ирина Нельсон презентуют новый сингл в Севастополе

21 декабря 2019     13
Группа "Рефлекс" и Ирина Нельсон презентуют новый сингл в Севастополе

Об этом рассказал начальник главного управления культуры города Николай Краснолицкий.

Концерт пройдёт в Доме офицеров флота. На разогреве у московской команды выступит севастопольский коллектив “Гуляй, душа”.  Зал готов принять более 900 гостей.  В октябре “Рефлекс” представили сингл “Дым и Танцы”. Также на 27 декабря музыканты анонсировали выход новой песни  “Only You” .

Начало концерта в 16:00. Вход свободный.

Служба информации «Вести – Севастополь»

фото vk.com/irinanelsonreflex

Источник: Вести.Севастополь

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Группа "Рефлекс" и Ирина Нельсон презентуют новый сингл в Севастополе
Группа "Рефлекс" и Ирина Нельсон презентуют новый сингл в Севастополе

Об этом рассказал начальник главного управления культуры города Николай Краснолицкий. Концерт пройдёт в Доме офицеров флота. На разогреве у московской …



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