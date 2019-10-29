Группа севастопольских наркоторговцев предстанет перед судом

Прокуратура Гагаринского района Севастополя передала в суд уголовное дело в отношении четырёх местных жителей 1981, 1984, 1985 годов рождений.

Все они обвиняются в сбыте наркотических средств в составе организованной группы и покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, а один из мужчин ещё и в незаконном хранении оружия.

Следствие установило, что в 2018 году местные жители вступили в сговор с целью изготовления и распространения наркотических веществ на территории Гагаринского района.

Расследование уголовного дела проведено СО ОМВД России по Гагаринскому району города Севастополя, материалы направлены в районный суд для рассмотрения по существу.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь