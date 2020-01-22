Группа «Тургенев-band» презентовала новый альбом песен о Крыме, море и лете

Севастопольская группа «Тургенев- band» презентовала свой первый студийный альбом. Коллектив существует почти 20 лет, за это время было написано несколько сотен песен. Артисты давали концерты в других городах и даже снимали свои профессиональные клипы.

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Основатель группы «Тургенев-band», а также вокалист и автор песен Андрей Дзенский говорит, что с детства очень любил калейдоскопы. Но если раньше в общую картину собирались яркие разноцветные стеклышки, то сейчас в творчестве Андрея воедино сплетаются реальные и вымышленные персонажи фильмов, песен и литературных произведений. Всё это Дзенский пропускает, как говорится, через себя.

«Что меня трогает в жизни эмоционально, то я передаю в песнях. А что может трогать? Это когда мы смотрим кино, общаемся с людьми, читаем какую-то книгу», – рассказывает Андрей.

За ритмичность музыки отвечает бессменный барабанщик группы Михаил Капкин. Партии всех инструментов, в том числе и барабанов, записывали отдельно и затем сводили в профессиональной студии в Санкт- Петербурге.

«Я в восторге, что мы это сделали, что хватило эмоций на всё и сил! Физических, ну и финансовых тоже», – говорит Михаил Капкин.

На запись и выпуск нового альбома у музыкантов ушло более 50 тысяч рублей и полгода серьезной работы. В итоге альбом “Шива, танцуй!” увидел свет. В нём 11 композиций. Одна из них “Крым против Куршавеля”. На эту песню группа “Тургенев – band” сняла клип. Песня была написана 7 лет назад. А клип начали снимать ещё в 2016 году.

«Материал три года пролежал на полке, пока не появилась окончательная студийная версия этой песни, – говорит Андрей Дзенский. – Пришла идея калейдоскопа: объединили кадры, которые снимали непосредственно для этой песни, и сделали вставки. Получилось такое попурри из видеоматериалов, но объединенное общей идеей».

Объединенные общей любовью к группе друзья “Тургенев-band” собрались на презентацию первого студийного альбома. Почти за 20 лет жизни коллектива поклонников их творчества появилось немало.

«Музыка домашняя. Очень напоминает старые квартирники Наутилуса, Цоя. Это такой привет из прошлого в настоящее», – описывает свои впечатления Иван Ларионов. «Группа очень легкая, музыка романтичная. Курортный морской город. И этот дух города творчество группы «Тургенев-band» очень передаёт», – говорит Ольга, подруга Ивана Ларионова. «Я считаю, то что он делает, это демократичный мост между массовой аудиторией и интеллектуальным элитарным слушателем», – так отзывается об Андрее Дзенском севастопольский поэт и художник Тихон Синицын.

В своем творчестве Андрей Дзенский делает акцент на три вещи: песни должны быть атмосферными, легкими по звучанию и любопытными. Этих принципов музыканты придерживались даже в создании обложки альбома. Улочка морского города, модная чайка и трамвайчик, в котором едет Шива.

Обложка первого студийного альбома “Тургенев-band” точно привлечет внимание b наверняка понравится многим. Кстати, познакомиться с песнями группы можно в интернете. Альбом “Шива, танцуй!” уже загружен на всех музыкальных платформах.

Оксана Колесникова, Антон Кузнецов, Наталья Бабкевич, Анастасия Пипенко

Источник: Вести.Севастополь